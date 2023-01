Scheder für Müller in der Innenverteidigung?

Das Lazarett hat sich in dieser Woche gelichtet. Felix Müller wird nach den beiden Versuchen in Greifswald nun in Berlin seine Gelbsperre absitzen. Dominik Bock bekam am Donnerstag die Fäden gezogen, steigt kommende Woche ins Training ein. Zudem fehlt Florian Hansch, der noch erkältet ist. Dafür meldeten sich die zuletzt erkrankten oder verletzten Nils Miatke, Amer Kadric und Luca Bürger wieder fit. Für Abwehrchef Müller plant ZFC-Coach Heiko Weber eine Überraschung. Neuzugang Patrick Scheder soll in die Viererkette rücken. "Er ist vielseitig einsetzbar und hat diese Position auch schon gespielt. Es wird aber eine große Aufgabe." Fehlt wegen einer Gelbsperre - ZFC-Abwehrchef Felix Müller Bildrechte: imago images/opokupix

Berliner Auswärtsschwäche

Die Berliner haben die Hinrunde mittlerweile abgeschlossen, sammelten dabei 26 Punkte. Sicher weniger, als man sich vor der Spielzeit ausgerechnet hatte. Ein Grund sicher die ausgesprochene Auswärtsschwäche der Berliner. Nur in Meuselwitz gelang ein Sieg, in acht Partien wurden nur sieben Punkte geholt und auch nur acht Tore erzielt. In Hohenschönhausen dagegen stimmt die Bilanz, neun Spiele, 19 Punkte. Vergangenes Wochenende gab es im Bezirksduell gegen den SV Lichtenberg 47 ein 3:2, nach 3:0-Führung. Dabei zeigte der BFC seine zwei Gesichter, stark in der Offensive, wackelig in der Abwehr. Auswärts anfällig - hier Diskussionen bei der Niederlage des BFC in Luckenwalde. Bildrechte: Patrick Skrzipek

Statistik: Letzter ZFC-Sieg 2018 – David Al-Azzawe zurück beim BFC