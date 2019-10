Wie sieht Wolfs Plan nun also aus? "Wir wollen die Gegner mit ihren verschiedenen Systemen besser anlaufen. Es geht darum, stabil zu stehen", legt der Fußball-Lehrer den Hauptfokus auf die Defensive. Etwas überraschend, denn die Probstheidaer haben bereits die drittbeste Verteidigung der Liga, liegen beim Toreschießen dagegen nur auf Rang sieben. Frei nach der alten Fußballer-Weisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften, will Wolf ansetzen: "Wir haben zu viele Gegentore bekommen, das gilt es einzudämmen und dann klarer nach vorn zu spielen. Wir müssen die Gegner mehr unter Druck setzen und unser Spiel durchziehen. Dabei dürfen wir uns auch nicht verrückt machen lassen, wenn von der Tribüne mal ein Mucken kommt", erklärt der doppelte Boss.

Als Ziel hat er mutig ausgegeben, bis Winter kein Spiel mehr zu verlieren – natürlich schon gar nicht bei Schlusslicht Bischofswerda. Obwohl Lok sich dort in der Vergangenheit fast immer schwertat. Die letzten vier Duelle mit den Oberlausitzern waren bis in die Schlussphase eng, dabei blamierten sich die Leipziger schon mal zuhause mit 1:2 gegen den damaligen Aufsteiger. Wolf schätzt: "Sie werden ihr bestes Saisonspiel gegen uns machen, das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche. Bischofswerda wird von Spiel zu Spiel zu stärker, das ist mir aufgefallen."



'Schiebock' selbst muss eigentlich dringend dreifach punkten, um an den Nichtabstiegsrängen dranzubleiben. Dass das Lok in die Karten spielen kann, glaubt Wolf nicht: "Sie werden mit einem Punkt zufrieden sein." Wegen der ungewöhnlichen Anstoßzeit, die dem fehlenden Flutlicht und Sicherheitsaspekten geschuldet ist, bittet er seine Männer Donnerstag schon zur selben Zeit zum Abschlusstraining.