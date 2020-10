Wegen der hohen Corona-Neuinfektionen dürfen nur 100 Zuschauer ins Bautzner Stadion Müllerwiese. Den souveränen Sensationssieg 2018, als Bischofswerda gegen Daniel Frahn und Co. bis in die Nachspielzeit sogar 2:0 führte, feierte der BFV noch vor über 1.000 Fans im heimischen Wesenitzsportpark.

Es wird also diesmal alles anders sein. Schließlich ist auch der CFC von der Tabellenspitze weit entfernt. Nach dem 3:0 gegen Luckenwalde ist der zweite Erfolg in vier Tagen Pflicht, gerade weil die Westsachsen sich so auf Rang sechs vorarbeiten könnten.

Auf den Ausfall des rotgesperrten Tim Campulka könnte er mit einer Umstellung auf ein offensiveres 4-1-4-1-System reagieren, stellte der Coach in Aussicht. Zumal Berlinski einen tiefstehenden Gegner erwartet: "Bischofswerda versucht, über Abwehrpressing in Umschaltmomente zu kommen. Das gelingt mal mehr und mal weniger gut. Wir werden viele Ballbesitzphasen haben, in denen es auf uns ankommt." Deshalb ließ er sein Team für die englische Woche viel regenerieren. "Neben Behandlungen bei den Physios kamen auch Kältebecken und Saunagänge dazu", verriet der Übungsleiter und fügte an: "Wobei man da aufpassen muss, weil die Hitze auch ein bisschen an die Substanz gehen kann." Kurz: Schwitzen die Chemnitzer Vollprofis vorab nicht zu lange, dürfte gegen die klassischen Amateurfußballer nichts anbrennen.