Babelsberg-Trainer Predrag Uzelac. Bildrechte: imago images/Christoph Worsch

Seine Schützlinge dürften aber in jedem Fall vor dem kommenden Gegner aus Babelsberg gewarnt sein. Nach einem beachtlichen Punktgewinn gegen Carl Zeiss Jena zum Auftakt, setzte es für die "Nulldreier" am vergangenen Mittwoch eine herbe 1:3-Niederlage gegen Aufsteiger Luckenwalde. "Ein Totalausfall", tobte Babelsbergs Trainer Predrag Uzelac im Anschluss an die Partie: "Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Konzentration – alles, was man in so einem Spiel braucht, hat gefehlt." Die Filmstädter werden wohl mit einer gehörigen Portion Wut ins Bautzener Stadion Müllerwiese reisen, in dem der BFV aktuell seine Heimspiele austrägt.