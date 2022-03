4.999 Fans dürfen am Sonntag ins Stadion und werden für eine heiße Atmosphäre sorgen, die auch von den Gegnern geschätzt wird. So fiebert der frühere Lok- und jetzige BFC-Spieler Matthias Steinborn der Partie bereits entgegen, wie er im "SpiO"-Talk verriet: "Es war immer etwas Besonderes, wenn wir gegen Chemie gespielt haben, und das ist es auch heute noch so. Es ist immer sehr hitzig dort und darauf freue ich mich." Der 33-Jährige hofft trotz der einzigartigen Atmosphäre auf einen erfolgreichen Ausgang für sein Team, zumal die Gäste mit Christian Beck den Top-Torjäger (19) der Liga in ihren Reihen haben: "Wenn wir unseren Stiefel runterspielen, müssten wir die drei Punkte holen und können dann entspannt mit einem Bierchen wieder nach Berlin. Aber es wird eklig dort."