Am Freitagabend kommt es vor sicher großer Kulisse in Leutzsch zum Duell der Traditionsvereine, zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem Chemnitzer FC.

Mit dem Start in die Regionalliga-Saison darf die BSG Chemie Leipzig sicher zufrieden sein. 13 Punkte aus sieben Spielen sind eine gute Bilanz, mit einem Schönheitsfehler. Ausgerechnet im stimmungsvollen eigenen Stadion will es unter dem neuen Flutlicht nicht klappen. Die beiden Spiele gegen Germania Halberstadt (0:2) und den SV Lichtenberg (0:1) gingen in die Hose. Auswärts läuft es besser, wurden drei Siege geholt. Personell ist die Lage so: Chemie muss auf Max Keßler und Alexander Bury verzichten, Benjamin Boltze ist sicher nach seiner Zerrung noch keine Option für die Startelf.