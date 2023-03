Letztere könnte gegen Chemie durchaus Anwendung finden, denn Tiffert sieht im kommenden Gegner ein Team, das "mit viel Power in beide Richtungen spielt". Das war schon im Hinspiel zu erkennen, wo sich der CFC beim 0:1 die Zähne an den Leutzschern ausbiss. Entsprechend schwer sei es, zu guten Chancen gegen die BSG zu kommen. "Das ist eine Mammutaufgabe, diese Mannschaft zu bespielen und auch vor Probleme zu stellen", deutete der Trainer die Herausforderung an.

Nach Patzern: Jakubov "nicht an den Pranger stellen"

Auch lobte Tiffert auf der Pressekonferenz die schnellen Spieler von Chemie Leipzig sowie den "sehr, sehr guten Torhüter" Benjamin Bellot. Gerade die Position des Schlussmanns ist eine, die dem Chemnitzer FC derzeit einige Sorgen bereitet. Der sonst so sichere Jakub Jakubov zeigte in den vergangenen Partien mehrfach Unsicherheiten, die zu direkten Gegentoren führten. "Viele sind da zu Recht überrascht, weil man ihn so nicht kennt", gab Tiffert darauf angesprochen zu. Dennoch sei der Keeper selbstkritisch genug, um das selbst zu erkennen. Vielmehr müsse man sich hüten, ihn vor der gesamten Mannschaft an den Pranger zu stellen, betonte Tiffert und hob die bisherige Saisonleistung Jakubovs heraus, die die letzten Fehler relativieren würden.

CFC-Keeper Jakub Jakubov ist normalerweise eine Bank für die Himmelblauen. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Jagatic: "Nuancen entscheiden"