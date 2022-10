Die aus Leipziger Sicht wichtigste Nachricht vor dem Duell mit dem FC Carl Zeiss Jena zuerst: Denis Jäpel, der am vergangenen Samstag in Chemnitz unglücklich mit dem Kopf gegen eine Betonwand knallte, steht wieder auf dem Trainingsplatz. "Bei ihm ist alles soweit in Ordnung", bestätigt Chemie-Trainer Miroslav Jagatic am Donnerstag (6. Oktober) auf MDR-Nachfrage und ergänzt: "Auch der letzte ärztliche Check war positiv. Er hat gestern einen leichten Aufgalopp problemlos absolviert."