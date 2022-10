Die aus Leipziger Sicht wichtigste Nachricht vor dem Duell mit dem FC Carl Zeiss Jena zuerst: Denis Jäpel, der am vergangenen Samstag in Chemnitz unglücklich mit dem Kopf gegen eine Betonwand knallte, kurz bewusstlos war und eine Nacht im Krankenhaus verbrachte, steht wieder auf dem Trainingsplatz. "Bei ihm ist alles soweit in Ordnung", bestätigt Chemie-Trainer Miroslav Jagatic am Donnerstag (6. Oktober) auf MDR-Nachfrage und ergänzt: "Auch der letzte ärztliche Check war positiv. Er hat gestern einen leichten Aufgalopp problemlos absolviert." Ein bei TikTok hochgeladener Clip von Jäpels Ausrutscher hatte Stand Donnerstag bereits über 16 Millionen Abrufe.