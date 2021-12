Es geistert auch an diesem Wochenende im Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark. Anders als in den anderen Bundesländern bleibt es in Sachsen beim Zuschauerausschluss. Und so muss sich die BSG Chemie Leipzig am Samstag (13 Uhr im Livestream auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) am eigenen Schopf aus der sportlichen Krise ziehen. Vier Niederlagen in Folge, wenn auch gegen hochklassige Konkurrenz, haben das Jagatic-Team ins Mittelfeld der Regionalliga abrutschen lassen.