Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig kontra Cottbus: Geisterspiel statt Fußballfest

Hauptinhalt

19. Spieltag

Die Hälfte der Saison ist fast geschafft, so rechte Freude will aber nicht aufkommen: Am Sonnabend steigt zum Hinrunden-Abschluss in Leutzsch das Duell zwischen Chemie Leipzig und Energie Cottbus. Unter normalen Umständen ein echter Knaller, diesmal wird’s ein Geisterspiel.