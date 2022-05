Super könnte die Saison für den Gastgeber aus Leutzsch in der Tat noch werden. Die Chemiker spielen eine sehr beachtliche Rückrunde, kegelten im Halbfinale des Sachsenpokals den FSV Zwickau raus und könnten bei einem Sieg am 21. Mai in Chemnitz den Sprung in den DFB-Pokal schaffen. Und dann ist ja noch das Derby, diesmal ein ganz besonderes für Urgestein Stefan Karau. Es wird das letzte Heimspiel seiner Karriere werden. Danach wechselt der Kapitän auf die Trainerbank, unterstützt als Co das Trainerteam. "Es war selten so eine Anspannung. Es wird sehr emotional, daran möchte ich noch nicht denken", erklärte Karau mit Blick auf seine letztes Spiel im "Kunze".



Dass das Momentum wegen der zuletzt besseren Ergebnisse bei Chemie liegt, beschäftigt Trainer Jagatic nicht. "Ich war am Wochenende bei Lok, da wurden Spieler geschont. Das hat keine Aussagekraft, sollte man nicht überbewerten. Derby ist Derby, da spielen viele Faktoren eine Rolle."

Djamal Ziane und Stefan Karau (v.l.) Bildrechte: imago images/Picture Point