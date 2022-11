Für die BSG Chemie Leipzig gehen die Berliner Wochen weiter. Nach dem 4:2-Heimsieg gegen Hertha BSC II und dem jüngsten 2:0-Auswärtserfolg bei Viktoria Berlin hat sich am Sonnabend (5. November) Tennis Borussia Berlin angesagt. Anpfiff im Alfred-Kunze-Sportpark ist 13 Uhr, "Sport im Osten" berichtet per Liveticker (auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App).