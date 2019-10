Marc-Philipp Zimmermann und Marcel Schlosser sind die Auerbacher Lebensversicherung. Der eine knipst, der andere bereitet vor. Mit elf Treffern führt Polizist Zimmermann gemeinsam mit Muhammed Kiprit (Profivertrag bei Hertha BSC) die Torjägerliste in der Regionalliga Nordost an. Der 29-Jährige hat allein fast so viele Treffer erzielt, wie die gesamte Mannschaft von Chemie Leipzig (13 Tore) zusammen.

Routiniert, ausgepufft und eiskalt

Elf Tore in zwölf Spielen: Marc-Philipp Zimmermann. Bildrechte: imago/foto2press "Wir sind davon abhängig, dass Zimbo die Tore macht. Er hat einen sehr guten Lauf", sagte VfB-Trainer Sven Köhler über seinen Top-Torschützen, der sich gerade "zerteilen" muss. Zimmermann steckt mitten in einer Polizeiausbildung, kann nicht regelmäßig trainieren, hat aber eine Stammplatz-Garantie. "Wenn er da ist, spielt er", macht Köhler klar. Am Sonntag ist er da.



Was Chemie-Trainer Miroslav Jagatic so gar nicht schmeckt. "Schlosser und Zimmermann haben eine unglaubliche Qualität. Am besten, wir schicken sie auf einen anderen Platz“, witzelte der Coach der Leipziger im MDR. Natürlich hat er einen Plan ausgeheckt, wie die Offensivwucht der Vogtländer gestoppt werden kann. Aber es klappt? "Mal sehen, komplett aus dem Spiel nehmen, kann man sie nicht", weiß Jagatic und mahnt: "Wir müssen wie in jedem Spiel an unser Limit gehen."

Bildrechte: imago images / Manngold Schlosser und Zimmermann haben eine unglaubliche Qualität. Am besten, wir schicken sie auf einen anderen Platz. Chemie-Trainer Miroslav Jagatic (mit einem Augenzwinkern)

Leipziger Formkurve zeigt nach oben

Die Formkurve seiner Jungs zeigt nach oben – auch wenn man zuletzt beim 1:2 in Cottbus ohne Punkte blieb. Der Derbysieg gegen Lok Leipzig hat Kräfte freigesetzt und Selbstvertrauen eingeimpft. "Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Am Sonntag wollen wir die nächsten Punkte dafür sammeln", macht der Trainer klar.

Ein Ungewiss: Alexander Bury. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer in der Startelf stehen wird, ist angesichts zahlreicher Fragezeichen offen. Denker und Lenker Alexander Bury wird wohl nicht rechtzeitig fit, auch der Einsatz von Tomas Petracek (3 Saisontore/Rücken) ist ungewiss.



Bei Andy Wendschuch müsse man abwarten, so Jagatic. Ganz sicher ausfallen wird nach wie vor Philipp Wendt (Sprunggelenk).

Auerbacher Auswärtssschwäche