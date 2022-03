Hoffnung macht nicht nur die Serie von vier ungeschlagenen Spielen in Folge sondern auch der scheinbar endlich geplatzte Knoten in der Offensive. In den letzten drei Partien konnten acht Treffer erzielt werden, die dem ZFC sieben Punkte bescherten. Kommen drei weitere gegen Jena hinzu, könnte man bei dann zwölf Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz wohl in Ruhe die Planung für die kommende Saison angehen.

Meuselwitz tritt nach vier Spielen ohne Niederlage mit gestärkter Brust in Jena an.

Meuselwitz tritt nach vier Spielen ohne Niederlage mit gestärkter Brust in Jena an.

Meuselwitz tritt nach vier Spielen ohne Niederlage mit gestärkter Brust in Jena an. Bildrechte: Sebastian Räppold/ Matthias Koch

An den Kernbergen gibt man sich in puncto Aufstieg trotz zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter BFC Dynamo noch nicht geschlagen. Jena will so schnell wie möglich zurück in den Profibereich. Das wurde durch die jüngst beschlossene Neuausrichtung mit neuem Investor und ausführlichem Zukunftskonzept unterstrichen.