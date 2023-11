Zum Reformationstag stärkten die Jagatic-Schützlinge dann wieder ihr Selbstvertrauen und "gewannen zusammen" im Landespokal beim VfB Schöneck mit 6:0 . Erfreulicherweise aus Leutzscher Sicht war wieder Mittelfeldspieler Marcel Hilßner (Treffer zum 3:0) mit von der Partie, der noch im Jena-Spiel fehlte. Dafür kam Abwehrspieler Philipp Wendt in Schöneck nicht zum Einsatz. Er hatte sich beim Auftritt im Ernst-Abbe-Sportfeld verletzt und musste dort in der 20. Minute ausgewechselt werden. Ob er gegen Greifswald wieder fit ist, wird sich am Spieltag zeigen.

Die Gäste aus Greifswald haben acht Zähler mehr auf dem Konto als die Chemiker und schmücken die Tabellenspitze. Mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet, haben die Nordlichter als einziges Team in der Nordost-Staffel noch kein Spiel verloren und damit bisher ihre Mission vollends erfüllt.

An seinen Einstand als Greifswald-Coach kann sich der 41-Jährige noch genau erinnern. Es war am 30. April 2023 im AKS. Sein Team unterlag damals den Chemikern mit 1:3. "Es ist natürlich nicht zu vergleichen. Wir sind in einer ganz anderen Verfassung und haben eine ganz andere Kaderstruktur", sagte der gebürtige Bad Harzburger und ergänzte: "Wir freuen uns, in der 'Leutzscher Hölle' zu spielen."