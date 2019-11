Fußball | Regionalliga Nordost Chemie Leipzig trifft beim BAK auf Ex-Chemiker

16. Spieltag

Chemie Leipzig spielt am Sonntag beim Berliner AK. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic steht in der Regionalliga-Tabelle auf Platz zehn nach wie vor sehr gut da. Und will nach zwei Niederlagen, darunter auch im Landespokal beim Oberligisten FC Eilenburg, wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.