Die äußeren Bedingungen sprechen für eine große Fußballfeier: Die BSG rechnet mit einem ausverkauften Haus vor 4.999 Fans. Aus Thüringen werden wohl 700 Anhänger anreisen, um die Gäste zu unterstützen. Der Rahmen ist dem Jubiläum also mehr als angemessen, obwohl es für die Leipziger gar nicht um so viel geht. Mit bereits 40 Punkten sind sie längst gesichert und kämpfen im Niemandsland der Tabelle hauptsächlich darum, noch ein paar große Klubs zu ärgern. Und so einer kommt am Sonntag mit Jena. Deren Trainer Andreas Patz weiß: "Chemie wird zuhause alles reinwerfen und von den Fans angetrieben. Man wird uns dort alles abverlangen." Fakt: Der Zweitplatzierte braucht dringend einen Dreier, um die Mini-Hoffnung auf ein spannendes Meisterschaftsfinale mit dem BFC Dynamo, der aktuell acht Punkte vorn liegt, zu erhalten.