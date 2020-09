Der Chemnitzer FC trifft am Mittwochabend (19 Uhr im Livestream bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) auf den BFC Dynamo und damit auf die Tormaschine der Regionalliga Nordost. In den letzten drei Spielen schoss der BFC mindestens fünf Tore. Insgesamt 17 Mal jubelte der DDR-Serienmeister in dieser Saison schon. Die Chemnitzer Defensive wird sich über Langeweile nicht beklagen dürfen.