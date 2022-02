Trainer Daniel Berlinski (li.) hat den CFC mit etwas Anlaufzeit wieder auf Kurs gebracht, darf er auch weitermachen? Sportchef Marc Arnold (re.) will das demnächst entscheiden. Bildrechte: imago images/Picture Point

Laut CFC-Sportchef Marc Arnold soll die Entscheidung zu Berlinski im März fallen. Dementsprechend kommt es für eine Weiterbeschäftigung des Trainers durchaus darauf an, jetzt in der Erfolgsspur zu bleiben. Zumal der Start in diese Saison lange auch holprig genug war. In diesem Zusammenhang kann man auch auf das Hinspiel gegen Chemie verweisen, wo die Himmelblauen nach Rückstand noch ein 1:1 erkämpften. Berlinski selbst sagt jetzt: "Wir kommen immer näher heran an die Platzierungen, die wir uns vor der Saison als Ziel gesetzt haben. Wir wollen unsere Serie aufrechterhalten. Es geht um den maximalen Erfolg."