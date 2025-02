Das zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen. Nur elf Gegentore in 19 Spielen, ein stark erkämpfter Auswärtssieg zuletzt in Berlin ohne drei Stammspieler. Für Duda der Lohn für disziplinierten Fußball. Der Coach gibt sich dennoch nicht euphorisch. Die Ergebnisse seien zufriedenstellend gewesen. "Jetzt wollen wir den Start veredeln."



Vielleicht auch mit Dejan Bozic in der Startelf. Der Knipser traf in Zwickau und Berlin als Joker und ist nicht nur auf dem Rasen so wichtig für die Mannschaft, wie Duda erklärte: "Die zwei Tore sagen alles, dabei hat er nie durchgespielt. Aber seine Qualität und Persönlichkeit wurden vom ersten Tag an deutlich." Seine Tore kann der CFC weiter gut gebrauchen, 15 erzielte Treffer sind der schwächste Wert der Liga.