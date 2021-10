Angeknockter Eilenburger vor schweren Zeiten

15 Gegentore kassierte die Mannschaft von Trainer Nico Knaubel in den letzten beiden Spielen gegen Altglienicke (0:6) und Energie Cottbus (0:9). Der Neuling geht durch die Hölle und Knaubel sagt ehrlich: "Momentan sind wir nicht konkurrenzfähig." Auch die Vorzeichen gegen Chemnitz stehen alles andere als gut. "Am Mittwoch haben wir mit elf Spielern trainiert. Mehr sind nicht mehr fit. Am Sonntag werden wir unseren Kader mit Spielern der U19 auffüllen müssen", so Knaubel, der sich ob der vielen Verletzten selbst hinterfragt: "Trainiere ich zu viel, trainiere ich zu wenig. Steuere ich die Belastung falsch?" Wahrscheinlich ist es nichts von alldem. Vielleicht würde eine professionelle medizinische Betreuung abhilfe schaffen, doch hauptberuflich ist beim FC Eilenburg nur der Platzwart angestellt.

Zehn Spieler fehlen beim FC Eilenburg

Am Sonntag wird wie schon in Cottbus eine Notelf auflaufen. Nach jetzigem Stand stehen dem Trainer zehn Spieler nicht zur Verfügung. Zu den Verletzten Dennis Kummer, Tim Bunge, Anton Rücker, Alex Vogel, Philipp Sauer, Christoph Bartlog und Christoph Jackisch gesellen sich nun auch noch Toni Majetschak und Dongmin Kim, die beide nicht trainieren konnten. Adam Fiedler wartet auf die Geburt seines ersten Kindes, fehlte deshalb schon in Cottbus und nun vielleicht auch in Chemnitz.

Berlinski: "Gegen Eilenburg zählen nur drei Punkte"

Gesundheitlich gebeutelt war auch der Chemnitzer FC. Die halbe Mannschaft hatte sich mit dem Corona-Virus infiziert, noch nicht alle sind zurück im Training. Dazu musste die Elf von Daniel Berlinski zwei Wochen in Quarantäne. Seitdem gab es zwei Remis – allerdings gegen Top-Gegner (BFC Dynamo und Luckenwalde). Die letzten vier Spiele hat der CFC nicht verloren, aber eben auch nicht gewonnen. Die Besten der Liga sind entsprechend schon weit enteilt. "Es ist nicht ganz unser Anspruch. Wir hätten uns schon mehr Punkte gewünscht, wenn man sich aber die Bedingungen anschaut unter denen wir gearbeitet haben, sind die zwei Punkte in dieser Woche okay", sagt Berlinski. Der Druck auf einen Dreier wachse von Woche zu Woche, gibt der Coach zu und macht klar: "Gegen Eilenburg zählen nur drei Punkte."

Auch von der 0:9-Pleite in Cottbus will sich Berlinski nicht täuschen lassen. "So schlecht sehe ich die Eilenburger nicht." Er erwartet kein einfaches Spiel, hofft auf eine schnelle Führung, denn dann "klappt oft vieles von ganz allein". Jubelt Chemnitz auch am Sonntag gegen Eilenburg? Bildrechte: IMAGO / opokupix