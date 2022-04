Tiffert-Gespräche laufen

Nach "Sport-im-Osten"-Informationen ist Chemnitz in Verhandlungen mit Tiffert, um den Ex-Bundesliga-Profi als Übungsleiter für die neue Saison zu behalten. Eine Grundsatzentscheidung scheint also gefallen. Auf Nachfrage wollte der Verein diese noch nicht bestätigen, kündigte aber an, bald Vollzug in der Trainerfrage vermelden zu wollen.

Seit der gebürtige Hallenser den Chefposten Mitte März übernommen hatte, feierten die Himmelblauen in acht Ligapartien fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Sie verbesserten sich gerade in den Duellen gegen Topteams, als sie bei Lok Leipzig (2:1) und in Cottbus (1:0) als Sieger vom Feld gingen. Allerdings gab es auch unter Tiffert Rückschläge wie das Heim-Unentschieden gegen Rathenow (1:1). Christian Tiffert kann sich offenbar auf eine weitere Saison beim Chemnitzer FC freuen Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Tiffert: "Ein Spitzenduell der Regionalliga"

Mit Jena kommt jetzt erneut ein Schwergewicht. Tiffert erklärt: "Es kommt drauf an, wer seinen Plan durchdrücken kann. Jena wird eine harte Aufgabe für uns. Das ist eine komplette Mannschaft mit einer sehr guten Defensive, dazu eingespielt, und in der Offensive haben sie einen guten Mix. Ganz einfach ein Spitzenduell der Regionalliga Nordost."

Torwart-Geheimnis beim CFC

Jakub Jakubov streckte sich im Hinspiel bei einem Oesterhelweg-Freistoß umsonst, am Ende hieß es 1:1. Bildrechte: Picture Point Ein unerwartet großes Versteckspiel betreibt Chemnitz gerade auf der Torwartposition. Beim Sachsenpokal-Halbfinale in Wilsdruff (2:0) gab Stammtorwart Jakub Jakubov etwas überraschend bereits sein Comeback nach einer gut dreimonatigen Rückenverletzung. Gegen Jena könnte jetzt sein Vertreter Isa Dogan nochmal im Kasten stehen. Tiffert verriet nur so viel: "Beide kennen unsere Ideen, wie wir das gestalten wollen. Sie wissen, wen wir wann einsetzen wollen und was der Fahrplan für die nächsten Wochen ist."

Den Einsatz in Wilsdruff begründete er so: "Für Jakub war es wichtig, nach all den Monaten mal wieder in die Spielabläufe zu kommen." Furkan Kircicek und Lukas Aigner stehen nach Muskelfaserrissen weiter nicht zur Verfügung.

Offene Personalien auch beim FCC