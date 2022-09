Aber die Himmelblauen hätten keinen Grund, deshalb in Angst zu verfallen, so Tiffert. Zumal mit Chris Löwe diese Woche noch ein echter Transfercoup gelang. "Keiner hat erwartet, dass Chris hier mal wieder Spieler sein wird. Er hat das Trainingsniveau angehoben. Er kann uns viel geben mit seiner Klasse und Erfahrung", schwärmt Tiffert, der den Routinier am Samstag sicher von Beginn an aufstellen wird. Man kennt sich schließlich aus gemeinsamen Trainingseinheiten seit sechs Wochen. Personell ist Chemnitz gut aufgestellt, bis auf Kapitän Tobias Müller sind alle Mann an Bord. Jetzt hofft man noch auf eine entsprechende Kulisse. Bisher gingen 2.700 Tickets weg. Da haben die Sachsen noch Nachholbedarf. Vielleicht lockt ja allein Chris Löwe noch einmal mehr Fans ins Stadion.

Chris Löwe (re.) könnte Samstag in der Startelf stehen. Bildrechte: IMAGO/HärtelPRESS