Berlinski weiß diesmal umso besser, was ihn erwartet: "Von Luckenwalde haben wir in Gegneranalysen besonders viel gesehen, weil sie vorab immer gegen unsere nächsten Gegner gespielt haben. Das ist eine defensiv sehr kompakte Truppe." Verzichten muss der Coach allerdings auf Mittelfeld-Motor Tobias Müller, der zuletzt in Jena (1:2) mit der gelb-roten Karte vom Platz flog.

Auf Dauer muss sich das Ganze auch in Ergebnissen widerspiegeln. "Ich habe eine Steigerung in der Grundordnung von Spiel zu Spiel gesehen", glaubt Berlinski daran und stellt dennoch klar: "Wir schauen von Woche zu Woche, was besser zum Gegner passt. Da ist nichts in Stein gemeißelt."