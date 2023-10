Gänzlich verschweigen ließ sich die Pokalniederlage auch auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Luckenwalde nicht. Beim Gedanken an Bischofswerda machten sich auf Christian Tifferts Stirn nochmal einige Sorgenfalten breit, doch mit klaren Worten setzte der CFC-Coach einen Haken an das Ausscheiden: "Ich denke, ich habe es auch medial klar genug ausgedrückt, dass ich brutal enttäuscht war. Ich habe das meiner Mannschaft direkt nach der Ankunft nochmal klar und deutlich gesagt, weil es auch für mich total überraschend kam."

Überraschend vor allem, weil Tifferts Team sich in den letzten Wochen deutlich gefestigter als noch zum Saisonstart präsentiert hatte – und wie zuletzt beim Last-Minute-Derbysieg in Zwickau auch echte Glücksmomente erlebte. Entsprechend bemüht war Tiffert, seine Mannschaft moralisch aufzurichten und den Fokus schnellstmöglich auf die bevorstehende Aufgabe in der Liga zu richten. Dort gewann Chemnitz abgesehen von der 0:4-Niederlage gegen den BFC Dynamo drei der letzten vier Spiele. "Das ist eine Sache, die müssen wir jetzt in den Vordergrund stellen", bekräftigt Tiffert.

Und was ist eigentlich mit dem kommenden Gegner? Klar ist, die Aufgabe für den CFC wird keine leichte. Tiffert sieht in Luckenwalde eine "sehr mutige Mannschaft, die immer Fußball spielen will". Es sei "sehr unangenehm, gegen diese Mannschaft zu spielen". Weiter lobt der Chemnitzer Trainer die spielerischen Qualitäten der FSV-Spieler, die "an einem guten Tag in der Lage sind, sehr viele Tore zu schießen". Im nächsten Atemzug bekräftigt Christian Tiffert aber auch, dass Luckenwalde durchaus viele Tore kassieren könne, wenn man als Gegner nur die richtigen Dinge tun würde. Von torloser Nullnummer bis fulminantem Kantersieg sind der Partie also kaum Grenzen gesetzt.