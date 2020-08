Viel besser sieht es da zur Zeit beim VfB Germania Halberstadt auch nicht aus. Das Team von Danny König hatte mit dem Aufsteiger FSV Luckenwalde und dem Fast-Absteiger der letzten Saison Bischofswerdaer FV eigentlich einen "angenehmen" Start in die neue Saison erwischt. Denkste?! Die Harzstädter zeigten bei beiden Partien eine enttäuschende Leistung und ließen besonders in der Abwehrarbet noch einige Wünsche ihres Trainers unerfüllt. Vor allem das 2:3 gegen den Bischofswerdaer FV schmerzte in der Seele der VfB-Anhänger. Trotz zwischenzeitlicher Führung stand am Ende der Partie die zweite Saisonpleite zu Buche.