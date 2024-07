Das Tage zählen hat ein Ende, der Auftakt der Regionalliga-Saison 2024/25 steht unmittelbar bevor. Wenn am Donnerstagabend um 20:20 Uhr im Stadion an der Gellerstraße in Chemnitz der Anpfiff ertönt, sind über zwei Monate Sommerpause endlich Geschichte. Zum Auftakt kommt es dabei direkt zu einem stimmungsgeladenen Ost-Duell: der Chemnitzer FC und Drittliga-Absteiger Hallescher FC stehen sich gegenüber.