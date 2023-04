Der Chemnitzer FC ist in der Tabelle nach vier ungeschlagenen Ligaspielen auf den siebten Platz geklettert. Die Himmelblauen siegten zuletzt gegen den Berliner AK und den ZFC Meuselwitz jeweils mit 3:0. Hinzu kommt ein 1:0-Arbeitssieg im Sachsenpokal-Halbfinale beim FC Oberlausitz Neugersdorf.

Auch die Gäste aus Babelsberg reiten in den vergangenen Wochen eine kleine Erfolgswelle. Fünf Spiele ohne Niederlage, davon drei Siege und zwei Unentschieden können sich absolut sehen lassen und haben die Brandenburger von jeglichen Abstiegssorgen weitestgehend befreit.

Zwei Stammspieler fehlen am Sonntag

Christian Tiffert kann am Sonntag nicht aus dem vollen Kader schöpfen und muss auf zwei Stammkräfte verzichten. Kilian Pagliuca hatte im Pokalspiel einen Schlag auf die Wade bekommen und wird mit großer Sicherheit nicht rechtzeitig fit werden. Tiffert gab aber zumindest Entwarnung, dass es keine größere Verletzung sei: "Nach den Untersuchungen steht fest , dass zum Glück nichts gebrochen ist. Doch er kann derzeit kaum gehen und auftreten." Auch Okan Kurt ist angeschlagen und wird für die Partie gegen Babelberg ausfallen, fügte der CFC-Coach hinzu.

Bildrechte: imago images/Picture Point

Tiffert warnt vor starkem Gegner

Nach den zwei kräftezehrenden Partien in den vergangenen Tagen müssen die Chemnitzer mit ihren Kräften haushalten. Tiffert erklärte auf der Pressekonferenz, es gehe weniger um Trainingsinhalte in dieser Woche, sondern eher darum, alle Spieler "körperlich und mental fit zu bekommen". Hinzu kommt, dass die Babelsberger sich nach einer Schwächephase wieder stabilisiert haben und immer ein gefährlicher Gegner seien, so Tiffert weiter.

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Ausgerechnet ein Ex-CFC-Spieler ist bei den Gästen der beste Torschütze in dieser Saison. Daniel Frahn hat in der laufenden Spielzeit bislang zehn Tore erzielt und wird am Sonntag wohl besonders motiviert sein gegen den ehemaligen Arbeitgeber zu treffen. "Mit Frahni, das wissen wir alle, haben sie einen Spieler der körperlich immer noch einen sehr guten Eindruck macht und logischerweise weiß, wo das Tor steht. Das wird gefährlich werden für uns", analysierte Tiffert.

Bilanz spricht für Chemnitz