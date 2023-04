Beendet der Chemnitzer FC seine Torflaute? Seit fünf Punktspielen haben die Himmelblauen nicht mehr getroffen, was sich möglichst am Sonnabend (8. April) gegen den SV Lichtenberg 47 ändern soll. "Sport im Osten" informiert per Live-Ticker von der Begegnung (in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de), die 13 Uhr im Stadion an der Gellertstraße angepfiffen wird.