Besonders die Stagnation in der Offensive unter Übungsleiter Berlinski ist weiter unübersehbar. Die zwei Erfolge gegen unterklassige Teams im Sachsenpokal mit dem Einzug ins Viertelfinale waren eine Selbstverständlichkeit, offenbarten aber zum Teil die Einfallslosigkeit im Angriff. Auch wenn Cheftrainer Berlinski beim Kreisoberligisten Panitzsch/Borsdorf (3:0) einige Stammkräfte geschont hatte, quälte sich das Team mit einem frühen Standardtor und viel Stückwerk mehr schlecht als recht in die nächste Runde. Einzig die Rückkehr von Kapitän Tobias Müller, der nach einem Innenbandanriss im Knie sein Comeback nach fast dreimonatiger Pause feierte und in der letzten halben Stunde etwas mehr Linie ins Spiel brachte, machte Hoffnung auf Besserung.

Rückendeckung für Berlinski wird weniger

Diese ist dringend nötig. Nach dem mageren 1:1 im letzten Regionalliga-Heimspiel gegen Meuselwitz betonte Sportchef Marc Arnold bereits: "Es sind zu viele Unentschieden. Klar, verlieren wir kaum noch Spiele, aber nur mit Unentschieden kommen wir nicht weiter. Wir haben gesagt, dass wir vorne mitspielen wollen, von diesem Saisonziel sind wir aktuell sehr weit entfernt. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie die Entwicklung weitergeht." Heißt im Klartext: Diesmal besteht für den Coach gegen den Drittletzten aus Auerbach Siegzwang. Ein weiterer Ausrutscher nach dem Meuselwitz-Remis dürfte zu viel sein. Das Bekenntnis zum Trainer ist mittlerweile schmallippig. So meinte Arnold zuletzt auf das Festhalten an Berlinski bezogen: "Es sieht im Moment so aus." Das kommt nicht von ungefähr, weil sich die Stimmung unter den Fans in sozialen Netzwerken sogar vereinzelt gegen den Sportvorstand richtet, da dieser nicht konsequent gegen den sportlichen Niedergang einschreite. Geschäftsführer Marc Arnold (li.) und Trainer Daniel Berlinski. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Berlinski fordert "Basics" & "Einstellung"

Berlinski spürt unterdessen wohl, was die Stunde geschlagen hat. Vorm Auerbach-Derby forderte er in seiner vorsichtigen Art selbst mehr Zählbares: "Wir haben dieses Jahr noch zwei Hinrunden- und drei Rückrundenspiele, wo ich der Meinung bin, dass wir sehr viele Punkte in den nächsten fünf Spielen holen können." Bei seinen Einblicken, wie er das erreichen will, bleibt er schwammig: "Wichtig wird, dass wir die Basics auf den Platz bringen. Mit der richtigen Einstellung reinzugehen, ist das A und O."

Auerbach kommt nicht in den Rhythmus

Die Vogtländer kommen dagegen nach einer coronabedingten Chaos-Woche ebenfalls mental nicht ganz unbelastet an. Vergangene Woche spielte Auerbach erstmals nach zweieinhalb Wochen Quarantäne wieder und führte zur Pause 3:0 gegen den direkten Konkurrenten Rathenow. Doch in der zweiten Hälfte ließ der VfB einige Konterchancen aus und stand in der Schlussminute trotz Führung zu weit aufgerückt, sodass am Ende beim 3:3 nur ein Punkt heraussprang. Zum verpassten Befreiungsschlag gesellte sich drei Tage später der nächste Corona-Rückschlag, als durch neue Infektionen kein Torwart mehr zur Verfügung stand und daher die Partie in Jena abgesagt werden musste. Mittlerweile steht fest, dass Ersatzkeeper Maximilian Schlosser per PCR-Test negativ auf Corona getestet ist und auch keine Quarantäne-Anordnung vorliegt. VfB-Torhüter Maximilian Schlosser Bildrechte: imago images / Picture Point

Die Mannschaft von Trainer Sven Köhler ist auswärts (nur zwei Punkte) mit 29 Gegentoren die Schießbude der Liga, bei Kontern inkonsequent und ein Kellerkind. Einen besseren Gast kann es für Chemnitz und Trainer Berlinski eigentlich nicht geben. Unter Anwendung der 2G-Regel waren bis Donnerstag 1.000 Karten verkauft.