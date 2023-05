Fußball | Regionalliga CFC-Trainer Tiffert stellt sich in die Dienste des Vereins und will Wiedergutmachung gegen Viktoria Berlin

34. Spieltag

Sportlich scheint der Zug für den CFC schon abgefahren. Zwar steht in der kommenden Woche am "Tag der Amateure" noch das entscheidende Landespokalfinale gegen Lok Leipzig an, in der Liga jedoch hat der fußballerische Output gegen Viktoria Berlin am letzten Spieltag weit weniger Tragweite. Dafür gibt es aktuell ordentlich Nebengeräusche rund um finanzielle Schwierigkeiten - mehrere Leistungsträger müssen den Verein verlassen - und um die Rolle des CFC-Vorstands in diesem Zusammenhang.