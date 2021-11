Bergner: Freue mich auf Chemnitz

Jetzt, nach mehr als zwei Jahren wird Bergner zum ersten Mal wieder das Stadion in der Gellertstraße betreten. Und freut sich: "Es ist sicher ein besonderes Spiel, aber nicht nur für mich, sondern wir alle freuen uns darauf in solch einem schönen Stadion Fußball spielen zu dürfen. Ich freue mich zusätzlich noch auf die Jungs, die ich aus meiner damaligen Zeit kenne."

Hoffnungsschimmer in Zipsendorf

Die Gäste aus Meuselwitz kommen immerhin mit der Empfehlung eines 3:0-Erfolges bei Germania Halberstadt nach Chemnitz. Und das, nachdem zuvor gleich ein Quartett suspendiert wurde. Die Maßnahme, die laut Bergner bei allen vier Spielern nicht rückgängig gemacht wird, zeigte Wirkung. In Halberstadt waren die Spieler griffig, giftig, gingen keinem Zweikampf aus dem Weg und spielten nach der Führung in der zweiten Halbzeit richtig guten Fußball. Es war aber nur der erste Schritt aus der Krise. Bergner weiß: "Wir dürfen uns nicht ausruhen, müssen gierig bleiben, auch wenn wir uns sicher auch mal ein blaues Auge holen werden. Im Training ist eine Tendenz zu erkennen, die Mannschaft muss es aber auf den Platz bringen. Wir müssen uns wehren, brauchen aber auch Matchglück, gute Situationen und noch mehr Vertrauen in die eigene Stärke." Große Herausforderung für Bergner - Meuselwitz aus dem Tal der Tränen holen. Bildrechte: imago images/opokupix

Bilanz spricht für den CFC

Die Bilanz der bisher zehn Pflichtspiele spricht eine deutliche Sprache. Nur einmal konnten die Meuselwitzer den Platz als Sieger verlassen, sieben Spiele gingen an den CFC. Das letzte Duell am 4. Mai 2019 – dem Aufstiegsjahr der Himmelblauen – endete in Chemnitz 1:1. Der Punkt reichte dem CFC, der Aufstieg war damit endgültig in Sack und Tüten. Trainer war damals David Bergner, der zum aktuellen Stand der Chemnitzer sagt: "Die Chemnitzer hätten sicher vor Saisonbeginn nicht gedacht, dass sie jetzt schon 14 Punkte hinter Platz eins stehen. Ich wünsche dem CFC, dass er bald wieder in anderen Regionen rangiert, aber erst nach dem Spiel am Samstag."

Chemnitz wieder mit Zickert

Der Chemnitzer Trainer Daniel Berlinski hat für das Spiel am Samstag einige personelle Optionen. So wird Robert Zickert wohl in die Startelf zurückkehren, nachdem er diese Woche komplett mittrainieren konnte. Tobias Müller wird dagegen wohl noch das Spiel gegen den ZFC auslassen. "Das käme wahrscheinlich zu früh. Zudem musste Andis Shala das Training abbrechen, da müssen wir schauen", so Berlinski, der betonte, dass die Mannschaft im Training einen sehr guten Eindruck hinterließ. Die Meuselwitzer schätzt er stärker ein, als es der Tabellenplatz erahnen lässt: "Das sind viele erfahrene Spieler. Wir erwarten eine Mannschaft, die besser ist als vor einigen Wochen. Durch den Trainerwechsel gab es frischen Wind. Sie werden ähnlich wie Halberstadt uns das Spiel überlassen." Die Himmelblauen werden am Samstag in Trauerflor auflaufen. Zu Ehren des verstorbenen Meisterspielers Friedrich Hüttner. Vor Spielbeginn wird es zudem eine Gedenkminute geben. Trainer Daniel Berlinski und Robert Zickert (v.l.) Bildrechte: IMAGO / Picture Point