Gegen die Leipziger soll nun endlich der langersehnte erste Sieg her. Wie man die Probstheidaer schlagen kann, haben die Eilenburger vor etwas mehr als einem Jahr schon einmal vorgemacht. Damals setzte man sich Halbfinale des Sachsenpokals sensationell mit 1:0 gegen die Messestädter durch. Den entscheidenden Treffer haben sich Knaubel und seine Mannschaft in der Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag nochmals in Erinnerung gerufen. "Ja, wir holen uns das Positive rein. Wir wissen aber auch, dass es nicht nur mit dem Video geht, oder mit dieser schönen Aktion. Das kann aber dazu führen, dass wir in einen anderen Bereich reinkommen. Das heißt, dass wir einfach wieder überzeugt sind von dem was wir konnten. Was wir jetzt lange Zeit nicht konnten war Tore zu erzielen", so Knaubel. In Leipzig hingegen dürfte man sich nicht so gerne an die Partie erinnern, dennoch ist die Aufgabe für Mittelstürmer Djamal Ziane klar: "Hätten wir dort damals im Pokal 5:0 oder 6:0 gewonnen, dann wären wir jetzt auch wieder hingefahren und hätten gesagt: die wollen wir weghauen. Das ist klar. Den Anspruch müssen wir haben und den haben wir auch."

Szene aus dem August 2020: Eilenburger Jubel nach dem Sieg im Sachsenpokal-Halbfinale. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister