"In einer englischen Woche hat man wenig Zeit, das drei, vier Tage mit sich rumzuschleppen. Heute werden wir uns noch ein paar Szenen in Hinblick auf Cottbus anschauen, aber dann heißt es auch, es einfach abzuhaken.", so Trainer Christian Tiffert. Beim FC Energie erwartet er "eine Partie mit viel Feuer, Cottbus hat jetzt längere Zeit nicht gespielt. Sie werden, denke ich, deutlich frischer sein als wir. Gerade in Heimspielen treten sie sehr energisch und aggressiv auf." Sein Team müsse "die Momente, die wir haben eiskalt ausnutzen". So wie in den Wochen zuvor, als die "Himmelblauen" 15 Mal in Folge unbesiegt geblieben waren."