Englischer Woche in der Regionalliga Nordost. Am Mittwoch (6. April) treffen im Stadion der Freundschaft der FC Energie Cottbus und der VfB Germania Halberstadt aufeinander. Anstoß ist 19 Uhr, wir berichten auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App per Live-Ticker von dem Duell.