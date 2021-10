Übrigens: In der vergangenen Abbruch-Saison standen sich beide Teams einmal gegenüber. Am 4. Spieltag hieß es in Berlin 1:1 (1:1). Dennis Slamar hatte die Jenaer in der 37. Minute in Führung gebracht. Sekunden vor dem Pausenpfiff erzielte Benjamin Förster den Ausgleich. Slamar ist weiterhin eine feste Größe bei den Jenaern, Förster wechselte nach Meuselwitz.