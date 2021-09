Die Gastgeber durften am Dienstag wieder in Mannschaftsstärke trainieren, zwei Akteure sind aber wegen Corona-Positivtest weiter in häuslicher Quarantäne. Dennoch ist das Selbstvertrauen bei dem Team von Trainer Dirk Kunert groß, trotz einiger Probleme. "Zwei Mann werden ausfallen, sind in Quarantäne. Wir haben noch einen Verletzen mit Kevin Wolf, der acht Wochen ausfallen wird. Es sind einige Ausfälle, deshalb bin ich froh, dass wir einen breiten Kader haben. Es ist schon ärgerlich, wir konnten vier, fünf Tage nicht trainieren, dazu die zwei Ausfälle."