Ganz so viel vorausgeblickt wurde bei beiden Mannschaften in dieser Woche nicht. Zu heftig, gleich mit 2:7, fiel die jüngste Niederlage von Chemnitz aus. Nach der Klatsche im kalten Erfurt war CFC-Trainer Christian Tiffert stinksauer und seine Laune ist seitdem nicht viel besser geworden: "Ich muss mir ganz genau überlegen, was ich am Wochenende machen werde. Ich sage das mal etwas provokativ: Am liebsten würde ich eine komplett neue erste Elf aufstellen", so der Ex-Bundesliga-Profi im Kicker.