Jena hat einen Lauf - CFC holt langsam Schwung

Rein sportlich geht es für die Thüringer darum, den Anschluss an Überflieger Viktoria Berlin nicht zu verlieren. Nach zuletzt vier Siegen in Folge und einem respektablen 2:2 im Test gegen den FSV Zwickau dürfte es an Selbstvertrauen nicht mangeln. "Sie sind enorm effektiv, da kommt eine starke Trupp auf uns zu", lobt der CFC-Coach Daniel Berlinski die Thüringer. Das Kompliment gab Jenas Trainer Dirk Berger zurück: "Chemnitz ist ein unangenehmer Gegner, der nach vorn spielen will und sich zudem mit Andis Shala verstärkt hat. Ich erwarte ein interessantes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe." Jena kann diesmal auf den kompletten Kader zurückgreifen und hat mit Fabian Eisele zudem eine weitere Option im Angriff. Fabian Eisele und Sportdirektor Tobias Werner Bildrechte: FC Carl Zeiss Jena

Die Chemnitzer standen und stehen angesichts von elf Punkten unter Druck. Immerhin gelang vor zwei Wochen eine Renaissance gegen den Berliner AK (4:2 nach 1:2) und das Pokalspiel am letzten Wochenende wurde in Grimma zu einer klaren Sache. Da knipste auch Last-Minute-Neuzugang Andis Shala, der übrigens 2014/14 auch schon in Jena erfolgreich auf Torejagd gegangen war. Andis Shala jubelt in Grimma. Bildrechte: Picture Point

Letzter Jena-Sieg im Jahr 2006

Die vergangenen drei Spiele hat übrigens Chemnitz für sich entschieden, der letzte Pflichtspielerfolg des FCC liegt bereits mehr als 14 Jahre zurück. Insgesamt hat Jena aber noch die Nase vorn. In 79 Spielen feierten die Thüringer 28 Siege, Chemnitz/Karl Marx Stadt ging 24 Mal als Gewinner vom Platz. Das letzte Tor beim 1:0 des CFC in Jena erzielte am 31. Mai dieses Jahres Erik Tallig. Das Eigengewächs verdient sein Geld mittlerweile in München, bei den Löwen.