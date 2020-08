Der Saisonstart der Gastgeber verlief alles andere als rosig. Durch den Sieg im Thüringenpokal darf die Elf von Trainer Dirk Kunert zwar bald im DFB-Pokal daheim gegen Bundesligist Werder Bremen ran, doch in der Liga steht nach zwei Spielen nur ein mageres Pünktchen auf der Habenseite. Zu wenig für den Drittliga-Absteiger, der allerdings mit einer gravierenden Ausfallliste zu kämpfen hat. Mindestens neun Spieler stehen nicht zur Verfügung. Und an der angespannten Personalsituation, die schon gegen Babelsberg und Fürstenwalde ein Problem war, wird sich bis zum Spiel gegen Lok Leipzig voraussichtlich nicht viel ändern.

Dass der Saisonstart mit bisher einem Sieg und einer Niederlage etwas holprig werden könnte, hat man in Leipzig wegen der komplett umgekrempelten Mannschaft erwartet. Lok-Präsident Thomas Löwe mahnte allerdings schon früh zur Besonnenheit. Man solle nicht ungeduldig werden und der Mannschaft Zeit lassen. Dann werde man noch viel Freude an ihr haben, so Löwe. Der Sieg gegen den BAK am 2. Spieltag gab dem Präsidenten recht. Auch Zuschauer Ziane glaubt daran. "Wenn wir so auftreten wie gegen den BAK", können man aus Jena etwas mitnehmen, sagte er im SpiO-Talk.