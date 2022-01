Trotzdem sind die Hoffnungen der eigenen Fans nach dem gerade angesichts vieler Corona-Ausfälle überraschenden 2:1-Auswärtserfolg bei Spitzenreiter BFC Dynamo geweckt. Mit drei Nachholspielen in der Hinterhand können die fünftplatzierten Leipziger in der Theorie bis auf einen Punkt an die Berliner heransausen. Vor diesen Vorzeichen betont Civa: "Wenn man einmal oben ist, will man natürlich die fünf bis sechs Mannschaften, die den Anspruch haben, oben zu stehen, auch ärgern. Ich denke auf jeden Fall, dass wir diejenigen sind, die gar keinen Druck haben. Wir schauen einfach, wie es wird." So befeuert Lok die Erwartungshaltung im Paradies. Civa beharrt darauf: "Ich habe schon Ende Juli Jena und den BFC als Liga-Favoriten gesehen und dazu stehe ich immer noch."