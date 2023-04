Acht Punktspiele in Folge ist der FC Carl Zeiss Jena ungeschlagen, was sich auch am Sonntag (9. April) nicht ändern soll. Zu Gast im Ernst-Abbe-Sportfeld ist der FSV 63 Luckenwalde, der Anstoß zur Partie des 27. Spieltages erfolgt 13 Uhr. "Sport im Osten" überträgt die Begegnung im Livestream und informiert im Live-Ticker (in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de).