Alle reden schon vom großen Thüringenderby am 18. September. Dann will der FC Carl Zeiss Jena beim FC Rot-Weiß Erfurt zeigen, dass er die Nummer eins im Bundesland ist. Doch vor der Kür kommt am kommenden Freitag (19 Uhr im Live-Ticker in der "SpiO"-App) die Pflicht. Und die heißt Germania Halberstadt. Der noch ungeschlagene FCC trifft auf die in der Liga noch sieglosen Vorharzer. Klingt nach einer klaren Sache. Aber Vorsicht, Halberstadt ärgerte zuletzt immerhin den Chemnitzer FC.