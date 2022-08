Ausgangslage

Der FCC ist mit vier Punkten aus den ersten zwei Spielen in die Saison gestartet. Nach dem Unentschieden am ersten Spieltag gegen Viktoria Berlin schossen sich die Jena eine Woche später mit einem 6:0 bei Tennis Borussia Berlin so richtig warm für die kommenden Aufgaben.

Der Aufsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern hat sich von der Auftaktniederlage gegen den BAK am ersten Spieltag erholt und in der vergangene Woche dem Chemnitzer FC ein Unentschieden abgerungen. Mit der Gewissheit auch den "großen" Vereine in der Liga Paroli bieten zu können, werden die Greifswalder wohl hochmotiviert nach Jena gereist kommen.

Greifswald ist "kein typischer Aufsteiger"

FCC-Coach Andreas Patz warnt ebenfalls vor den Gästen aus dem Norden. Die Greifswalder haben sich zum Ziel gesetzt, mittelfristig die Nummer zwei in Mecklenburg-Vorpommern zu werden. Nicht nur deswegen könnte der Blick auf den derzeitigen Tabellenstand (Jena auf Platz fünf, Greifswald auf Platz 14) täuschen.

Andreas Patz warnt vor dem Greifswalder FC. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

"Für mich ist Greifswald kein typischer Aufsteiger", erklärte Patz vor dem Spiel am Sonntag. "Sie haben 14 Neuzugänge und Ambitionen, was auch ihre Verpflichtungen belegen. Das ist eine großgewachsene, robuste, gestandene Mannschaft, die speziell bei Standards gefährlich ist." Trotz der Warnungen ist Jena natürlich der Favorit im Ernst-Abbe-Sportfeld und will endlich den ersten Dreier vor heimischem Publikum einfahren.

FCC mit fast voller Kapelle

Dafür kann der Trainer was den Kader angeht fast aus dem Vollem schöpfen. Lediglich Maximilian Krauß (Muskelfaserriss), Elias Rosner (nach Corona-Infektion) und Maurice Hehne (noch zwei Spiele gesperrt) werden am Sonntag nicht zur Verfügung stehen. René Lange, der gegen TeBe noch angeschlagen war, kehrt dafür ins Team zurück. Auch der Langzeitverletzte Ogulcan Tezel trainierte in der vergangenen Woche das erste Mal wieder komplett mit der Mannschaft und ist eine Option für die Partie.

Erstes Duell der beiden Vereine?

Insgesamt wird es das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der Historie sein - zumindest unter deren jetzigen Namen. 1953 war die BSG Einheit Greifswald bereits in Thüringen zu Gast und rang der BSG Motor Jena ein 1:1-Unentschieden in der DDR-Oberliga ab. Ein Jahr später konnten die Greifswalder sogar einen Sieg einfahren. Das ist nun bereits rund 70 Jahre her. Wenn es nach dem FCC ginge, darf dies wohl der einzige Sieg der Norddeutschen im Paradies bleiben.