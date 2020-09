Gegen den BFC Dynamo ließ der Drittliga-Absteiger am vergangenen Spieltag erneut Punkte liegen. Vor dem gegnerischen Tor fehlt es schlicht und ergreifend an der nötigen Kaltschnäuzigkeit: Drei Mal ging Jena in dieser Spielzeit bereits mit 1:0 in Führung. Dreimal kassierte der FCC innerhalb kürzester Zeit mindestens den Ausgleich. Dabei hat sich das Team in puncto Einstellung eigentlich nichts vorzuwerfen. Meist geht es spielerisch ansehnlich mit viel Tempo nach vorne – mit individuellen Fehlern und Unkonzentriertheiten bringt man sich jedoch in schöner Folge regelmäßig um den verdienten Lohn.