Im Winter könnte Jena da nachrüsten. Sinn macht das jedoch finanziell hauptsächlich dann, wenn der Abstand zum Tabellenführer Berliner AK von derzeit zehn Punkten zumindest in mittelfristige Schlagdistanz schrumpft. Deshalb baut Ex-Bundesliga-Profi Werner mit folgender Rechnung Druck auf: "Wir haben noch fünf Spiele dieses Jahr, vier davon zuhause. Es gibt noch keinen Haken an die Saison. Fünf Siege, dann könnten wir immer noch angreifen. Mittwoch heißt es aber erstmal, Auerbach zu schlagen."

Gegen die Gäste aus dem Vogtland dürfte das zumindest mehr als möglich sein. Denn der VfB ist bei 34 Gegentoren in neun Auswärtspartien der beliebteste Besuch der Liga. Darum entfachte das letzte 1:5 in Chemnitz, gerade wegen der überschaubaren Gegenwehr bei Gegentoren, in den sozialen Netzwerken sogar erstmals eine Trainerdiskussion. Viele fragen sich, ob Ex-Drittliga-Coach Sven Köhler, der seit über drei Jahren in Auerbach tätig ist, die Mannschaft noch erreicht. Manager Volkhardt Kramer beteuert gegenüber dem MDR aber: "Wir beschäftigen uns mit allen anderen Themen, aber nicht damit. Sven Köhler hat seine Verdienste und wird auch Trainer bleiben. Die Diskussion führen wir nicht."