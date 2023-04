Was ein Paukenschlag beim ZFC unter der Woche! Am Dienstag (18. April 2023) gab der Verein bekannt, dass Trainer Heiko Weber beurlaubt wurde. Das Präsidium habe "die Zuversicht verloren, dass die zuletzt deutlich negative Tendenz unter Heiko Weber gestoppt wird", hieß es in der Bekanntmachung.

Und eine deutlich negative Tendenz waren die jüngsten Leistungen der Zipsendorfer allemal: In diesem Kalenderjahr holten sie nur sieben Punkte aus zwölf Spielen, zuletzt setzte es vier Pleiten in Serie sowie das bittere Pokal-Aus gegen Jena Ende März im Elfmeterschießen. Dadurch blickt Meuselwitz als Tabellenfünfzehnter so nah am Saisonende dem drohenden Abstieg ins Auge. Nach jetzigem Stand ist der Verein sicher, doch sollte der Meister die Aufstiegsrelegation verlieren und in der 3. Liga Halle auf einem Abstiegsplatz landen, wäre selbst dieser Platz für Meuselwitz das Ende in der Regionalliga.