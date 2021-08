Vielleicht waren seine Spieler in den ersten drei Regionalliga-Duellen mit den Gedanken auch nicht vollends in der schnöden Regionalliga, schließlich wehte im DFB-Pokal ganz viel großer Fußball durchs Ernst-Abbe-Sportfeld. Bundesligist 1. FC Köln war zu Gast kam ins Schwitzen und rettete sich erst im Elfmeterschießen in die 2. Runde. Jena durfte sich trotz der Niederlage wie der heimliche Gewinner fühlen und dürfte Selbstvertrauen für die Liga getankt haben. "Wir haben gesehen, was geht, wenn man viel investiert. Wir haben eine gute Leistung gezeigt und als Mannschaft zusammengestanden. Da war viel positive Energie drin", lobt Kunert.



Wer die Geißböcke am Rande der Niederlage hat, muss doch beim kleinen FC Eilenburg durchstarten? "Ein Selbstläufer wird es auf keinen Fall", weiß Kunert und mahnt: "Wir müssen viel Feuer machen."