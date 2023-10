In letzter Sekunde kassierten die Muldestädter letzte Woche in Rostock den Ausgleich im Ostseestadion (2:2). Prüfer sah hängende Köpfe in der Kabine. Aber: "Montag nach der Analyse war das dann schon vorbei, der Blick ging nach vorne." Seine Spieler seien positiv mit dem Rückschlag umgegangen. Im Fokus gegen Hansa stand einmal mehr Keeper Andreas Naumann, der in den letzten Wochen viel Lob eingefahren hat. "Wir wissen, was wir an ihm haben", meint Prüfer im MDR-Interview. Doch allzu viel Lob wollte er über den Torhüter nicht mehr ausschütten. "Da ist jedes Wort überflüssig, weil wir als Team auftreten und jeder seinen Beitrag leistet. Er macht seine Sache gut, das wissen wir, das weiß er."